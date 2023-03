Gooikoorts opnieuw op festivalkalender: “Enkele nieuwigheden, maar beproefd recept blijft”

Na drie jaar tussen hangen en wurgen vindt deze zomer opnieuw Gooikoorts plaats op de oude sportterreinen in Gooik. Het folkfestival blaast 20 kaarsjes uit, dus geen beter moment voor een reïncarnatie. “Het festival was op sterven na dood, niet alleen door maar ook na corona: minder vrijwilligers, minder logistiek waardoor we niet een tenten konden geraken”, zegt Filip Vermeert, de directeur van Muziekmozaïek. “Maar op 30 juni en, 1 en 2 juli zal het sporterrein weer een veranderen in één grote, bruisende vlakte vol muziek, dans, lekker eten en drinken.”

De organisatie komt in handen te liggen van Muziekmozaïek. “We hebben het festival ook een serieuze financiële injectie gegeven en met Rik Couchez iemand aangeworven die vanuit ons team het festival organiseert”, zegt Vermeert. “Waarom we al de inspanningen leveren? Veel mensen zeiden dat het festival moest blijven bestaan. Die reacties hebben mij geraakt. Bovendien zijn er maar weinig folkfestivals, daarom vond ik dat we het moesten doen.”

Het gekende recept van Gooikoorts blijft behouden, maar nieuw dit jaar zijn folk-DJ’s die na de podiumacts dansbare folk spelen. Ook de affiche is veelbelovend. “We kunnen nu al aankondigen dat we op zondag Laïs hebben en op zaterdag de Oysterband. We hebben ook een eenmalig optreden van Jonas Vermeulen en Gert Vermeulen. Zij gaan een exclusief programma brengen dat enkel op Gooikoorts te zien zal zijn”, zegt organisator Rik Couchez.