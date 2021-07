Gordelweek zet Vlaamse Rand opnieuw in de kijker

Ook dit jaar vindt de Gordel verspreid over één week plaats, met als orgelpunt de laatste Gordeldag op zondag 5 september. Sint-Pieters-Leeuw is focusgemeente van het fiets- en wandelevenement.

Tijdens de Gordelweek van 28 augustus tot en met 5 september komen zowel getrainde als minder getrainde gordelaars aan hun trekken. Fervente fietsers kunnen traditiegetrouw meefietsen met het RINGtv-peloton tijdens de 100 km. “We behouden wat goed is, maar zetten ook in op enkele nieuwigheden” zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Graveltochten kunnen de meer technische fietser plezieren en op de laatste Gordelzondag kan je uitzonderlijk langs de Ringweg van de luchthaven in Zaventem fietsen, waar je een unieke inkijk krijgt op de start- en landingsbanen.” “We hebben uit de unieke omstandigheden van vorig jaar geleerd en nemen onze sterktes van vorig jaar mee naar de editie van 2021”, vult Tomas Van Den Spiegel, CEO van sporttechnisch uitvoerder Flanders Classics aan. “Daarom werken we momenteel opnieuw aan een sportief en breed aanbod aan wandel- en fietstochten dat de gordelaars een hele week lang de kans geeft om te genieten van al het moois dat de groene Vlaamse Rand te bieden heeft.”

De twee ankerpunten van de Gordel zijn dit jaar het Gordeltrefpunt in het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw. “Sint-Pieters-Leeuw is enthousiast om opnieuw de Gordel te verwelkomen”, zegt Herwig Smeets, schepen van sport in Sint-Pieters-Leeuw. “Deze editie bieden we naast de klassieke wandel- en fietstochten ook graveltochten aan. Graveltochten zorgen voor een leuke mix van avontuurlijke offroadwegen die minder technisch zijn dan mountainbikeroutes.” In Sint-Pieters-Leeuw en Huizingen zullen er dit jaar, in tegenstelling tot de vorige editie, wel optredens plaatsvinden. “Ieder jaar vertrekken in het domein talloze wandelingen en fietstochten de groene rand rond Brussel in”, zegt gedeputeerde voor de provinciedomeinen Ann Schevenels.”Gelukkig kunnen dit jaar de Gordelaars ook van leuke animatie en livemuziek genieten.”

De gemeenschapscentra van vzw de Rand krijgen een belangrijke rol toebedeeld. “5 van de 7 gemeenschapscentra van vzw de Rand worden ingericht als terras en rustpunten voor de 100 km en als start- of aankomstplaats voor lokale wandel- en fietstochten”, zegt Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur van vzw de Rand. “We kijken meer dan ooit uit naar de Gordelhoogdag van 5 september. Die valt dit jaar samen met de start van onze nieuwe seizoenprogrammatie en we maken van de gelegenheid dan ook graag gebruik om deze voor te stellen aan het grote publiek.” Ook de boomplantactie met de Bûûmplanters wordt herhaald. Elke registreerde deelnemer zorgt voor een extra boom in de Vlaamse Rand.