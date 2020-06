Graffitikunstwerk ter ere van George Floyd beklad

De Afro-Amerikaan George Floyd kwam op 25 mei in Minneapolis om het leven door extreem politiegeweld. Zijn dood zorgde voor het ontstaan van een hele beweging en protestmarsen vooral in de Verenigde Staten maar ook in Europa en bij ons.Daarop kreeg een Brussels kunstenaarscollectief toestemming van de gemeente om een hommage te maken waarmee ze elke vorm van racisme wensen te veroordelen. Het bevat de intussen bekende pose van de agent, de woorden ‘I can’t breathe’ en een zelfportret van Floyd. Het is de enige door de gemeente toegelaten graffitimuur in Grimbergen. Het werk werd nu beklad met verwijzingen naar het strafblad van Floyd. Hij werd in het verleden veroordeeld voor gewapende overval en drugsbezit.