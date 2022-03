Gratis parking moet parkeerdruk in centrum van Zellik beter spreiden

Na de invoering van de blauwe zone vorig jaar merkte Asse dat bestuuurders hun wagen opnieuw meer achterlieten in de buurt van het Breughelpark. “De parkeerdruk die zich destijds vanuit Breughelpark naar de omliggende straten verplaatste heeft zich door de blauwe zone opnieuw verplaatst naar het Breughelpark”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Door de nieuwe parking wordt het gratis parkeeraanbod in Zellik fors uitgebreid. Het is goed alternatief voor wie niet beschikt over een bewonerskaart of langdurig wil parkeren.”

In het Breughelpark zelf wordt een blauwe zone ingevoerd. “Dat moet het foutparkeren tegengaan en ervoor zorgen dat de bewoners op een comfortabele manier hun parkeerplaats en woning kunnen bereiken”, aldus Van Elsen. “Zellikenaren die in de buurt wonen, zullen per adres twee bewonerskaarten kunnen aanvragen. Voor de eerste betaal je 25 euro, voor de tweede 50 euro per jaar.”

Wanneer je in de blauwe zone de maximum toegelaten parkeertijd overschrijdt, zal je een retributie van 54 euro moeten betalen.