Gratis WiFi in Strombeek-Bever, andere plaatsen in Grimbergen volgen

Door het aanbieden van WiFi in de openbare ruimte biedt de gemeente Grimbergen een extra dienst aan hun inwoners en worden bepaalde plaatsen aantrekkelijker gemaakt. Voor de inwoners is het handig om op centrale plaatsen in onze gemeente toegang te hebben tot publieke WiFi. De gemeente koos in eerste instantie voor het Sint Amandsplein en het Otto de Mentockplein in Strombeek-Bever.

"In deze buurt is veel passage, is er een school, is er een parkeerzone en is er een essentiële bushalte. Tevens zal hier in 2022 een Hoppin punt (Mobipunt) worden geïnstalleerd waar men een overstap kan maken van het ene vervoersmiddel naar het andere", zegt schepen Roosen. "Daarom is het handig om, via gratis WiFi, op deze plaats even te surfen op het internet om een bestelling te plaatsen of om te kunnen zien wat er allemaal georganiseerd wordt.”

Grimbergen werkt voor de gratis publieke hotspots hiervoor samen met Fluvius. Het is de bedoeling om andere publieke plaatsen in Grimbergen ook van gratis Wifi te voorzien in de nabije toekomst.”