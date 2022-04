Grimbergen drukt pauzeknop in voor plannen ondergrondse parking

De plannen voor de aanleg van een ondergrondse parking met Jumbo-grootwarenhuis in het centrum van Grimbergen worden even on hold gezet. “We drukken de pauzeknop in om de inspraakperiode te verlengen zodat iedereen zijn of haar zeg kan doen”, meldt schepen van Omgeving Bart Laeremans.

De plannen voor de ondergrondse parking in Grimbergen beroeren de gemoederen. “Er is heel veel commotie ontstaan over de plannen”, stelt schepen van Omgeving Bart Laeremans vast. “De toevoeging van de ondergrondse parkeermogelijkheid en vooral de komst van een ondergrondse voedingswinkel roepen vragen op. De ongerustheid is begrijpelijk en een aantal bezorgdheden zijn terecht. Daarom besliste de meerderheid om de pauzeknop in te drukken, waardoor de inspraakperiode in dit verhaal een stuk langer zal duren.”

Laeremans onderstreept dat niet alle plannen in Grimbergen-centrum op pauze worden gezet. “De ontwerpen voor de heraanleg van Beiaardlaan en Lagesteenweg zijn goedgekeurd en gaan in uitvoering. Ook de plannen voor de nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis voor de centralisatie van de gemeente- en OCMW-diensten en een nieuwe stek voor de bibliotheek zijn klaar voor het toekennen van een vergunning”, aldus Laeremans.

Het Burgerplatform Bruisend Grimbergen reageert voorzichtig. “Het is goed nieuws, maar we blijven alert, want het gaat om een pauze”, zegt woordvoerster Elke d’ Haeseleer. “De plannen zijn niet stopgezet. Inmiddels zijn er boringen gedaan op de parking om de ondergrond te onderzoeken. De petities tegen het project blijven lopen. Het protest zwelt aan: buurtbewoners hebben nu ook grote spandoeken aan hun gevels aangebracht tegen het project. Vanuit het gemeentebestuur wordt gezegd dat er een zwijgende meerderheid is die akkoord gaat met de plannen. Ik stel op straat iets anders vast.”