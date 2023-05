Grimbergen keurt ambitieus mobiliteitsplan goed, maar voor Groen moet het meer zijn

In Grimbergen is een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd. Daarin staan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid centraal. De gemeenteraad keurde het plan gisterenavond goed, maar Vooruit, Groen en Open VLD onthielden zich bij de stemming. Dit najaar wordt het plan uitgerold.

De voorbije jaren werkte de Grimbergse meerderheid van Vernieuwing, N-VA en cd&v hard aan het nieuwe mobiliteitsplan. “Leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, een duurzaam parkeerbeleid en handhaving: het zijn allemaal thema’s die zijn uitgewerkt en resulteren in concrete maatregelen die vanaf dit jaar in voege gaan,” legt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) uit. “Zo komen er in enkele straten een knip, omdat we daar geen doorgaand verkeer meer willen. Er is ook heel wat aandacht voor de zwakke weggebruikers in de dorpscentra.”

Grimbergen breidt ook de zones-30 uit. “Dat doen we in Strombeek-Bever, Beigem en Grimbergen-centrum. Deels komen daar ook fietszones. Daarnaast voorzien we éénrichtingsstraten om de leefbaarheid en de veiligheid in wijken met veel kinderen te verhogen”, vervolgt Roosen. De schepen onderstreept dat er na evaluaties binnen twee tot drie jaar ook aanpassingen nodig zullen zijn. “Maar we willen nu vooral beginnen met de uitrol van dit ambitieus plan.”

Reactie Groen

“Het plan komt voor ons drie jaar te laat,” vindt Katrien le Roy van Groen. “Sommige gevaarlijkse situaties blijven bestaan. Neem nu de invoering van fietszones. Met de gekozen aanpak dreigen die frustratiezones te worden, waarbij de vijandigheid tussen fietsers en autobestuurders wordt aangewakkerd.” Le Roy verwijst ook naar de uitbreiding van de zones-30. “Dit mocht voor ons een stuk ambitieuzer. Waarom geen zone-30 in alle woonkernen? In Grimbergen-centrum zijn er te weinig gedurfde maatregelen genomen om het doorgaand autoverkeer te weren.”

Pluspunten

Groen vindt dat er nog meer hiaten zijn in het plan, maar ziet ook pluspunten. “Zo komen er vooral in Strombeek-Bever maatregelen om sluipverkeer en doorgaand verker te ontmoedigen, zegt fractieleider Eddie Boelens. “Door de knip in de Oude Mechelsestraat en het doordacht inrichten van éénrichtingsstraten, wordt de harnekkige sluiproute vanuit Wemmel en Meise door Strombeek ten gronde aangepakt.”

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen betreurt dat Groen zich onthield bij de stemming voor het plan. “Natuurlijk kunnen we niet alles in één keer realiseren.”

Foto: kick-off vergadering mobiliteitsplan in 2021