Grimbergen maakt einde aan Strombeekse 'stortplaats'

Grimbergen maakt een einde aan het tijdelijk inzamelpunt voor huisvuil in deelgemeente Strombeek-Bever. In de plaats daarvan komen grote afvalcontainers iets verderop die voorzien zijn van een slot en het zicht van bewakingscamera's staan.

Het tijdelijk inzamelpunt werd ingericht door de werken in het centrum van de Grimbergse deelgemeente. Maar door herhaaldelijk misbruik wordt het straks inzamelpunt opgedoekt. In de plaats daarvan komen grote afvalcontainers van 1.200 liters in de Verbeytstraat iets verderop.Die containers zullen voozien zijn van een slot, zodat ze alleen op bepaalde tijdstippen kunnen opengemaakt worden. De containers zullen ook in het zicht staan van de vaste camera's aan het cultuurcentrum van Strombeek.