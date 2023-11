Grimbergen ondertekent SAVE-charter

De gemeente Grimbergen ondertekende gisteren het SAVE-charter in het bijzijn van vertegenwoordigers van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Ook Joost en Rosa uit Grimbergen, wiens zoon verongelukte in Peutie, waren erbij.

OVK-SAVE vzw is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die hun kind hebben verloren in het verkeer. Ze voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Mobiliteitsplan

Grimbergen maakt werk van een mobiliteitsplan waar de voetganger en fietser centraal staan. Door de aanleg van fietszones, de uitbreiding van zones 30, de aanpassing van de weginfrastructuur en de signalisatie aan scholen, wil de gemeente de verkeersveiligheid verhogen. Met de ondertekening van het SAVE-charter wil Grimbergen bewijzen dat het menens is met die verkeersveiligheid.

Charter

Door het SAVE-charter te ondertekenen, engageert Grimbergen zich ertoe om mee te werken aan de 7 doelstellingen van het charter. De gemeente wordt daarbij ondersteund door de SAVE- coördinator van OVK. Samen gaan ze na welke concrete acties er kunnen genomen worden om de verkeerveiligheid, en dan vooral bij jongeren, te verbeteren. Het kan gaan over aanpassingen aan de weginfrastructuur en aan kruispunten. Grimbergen zal ook inzetten op handhaving door politie en gemeenschapswachten.

Als Grimbergen na een jaar heeft bewezen dat de verkeersveiligheid effectief verbeterd is, dan ontvangt de gemeente het SAVE-label.

Verantwoordelijkheid van de chauffeur

Joost Baert en Rosa Fontaines woonden de ondertekening bij. Zij verloren hun zoon bij een verkeersongeval en onderstrepen dat elke chauffeur een verpletterende verantwoordelijkheid draagt wat betreft veilig rijden. “In het geval van onze zoon… die persoon reed tussen de 104 en 114 km per uur op een baan waar je maar 70 mag rijden. We hebben met die mens gesproken en ook voor hem was het ongeval een grote schok. Hij moet verder leven met de gedachte dat hij iemand heeft doodgereden. Niet enkel wij zijn slachtoffer, ook hij is slachtoffer van zijn onvoorzichtigheid en van de overdreven snelheid. Dus het is belangrijk om iedereen op te roepen om een heer te zijn in het verkeer.”

Met het SAVE-charter hoopt het koppel dat niemand ooit hetzelfde moet meemaken.