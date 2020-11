Grimbergen plant grote rioleringswerken in Beigem en Humbeek

Grimbergen en Aquafin plannen in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij komende jaren grote rioleringswerken in Beigem en Humbeek-Sas. Er komt ook een nieuw rioolwaterzuiveringsstation. Na de werken - voorzien in 2022 en 2023 - moeten 500 huizen aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsstelsel.

91 procent van het afvalwater in Grimbergen wordt nu al gezuiverd, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Maar dat cijfer zal de komende jaren door de geplande werken nog gevoelig stijgen. “De grote werken in het centrum van deelgemeente Strombeek-Bever zijn net opgeleverd, inclusief de twee grote waterbufferbekkens om wateroverlast tegen te gaan”, zegt burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD). “De focus ligt nu op de andere deelgemeenten. We zijn volop bezig met de voorbereidingen om in Humbeek en Beigem grote rioleringswerken uit te voeren”, gaat Selleslagh verder.

Aan de Zemstweg wordt een nieuw rioolwaterzuiveringsstation gebouwd gebouwd. Grimbergen telt momenteel twee van die zuiveringsstations. “De werken op het terrein starten in Beigem, de Warandestraat en de Benedenstraat in de eerste helft van 2022. In Humbeek-Sas worden de werken uitgevoerd in 2023. De werken worden door de Vlaamse Milieumaatschappij gesubsidieerd”, aldus Selleslagh.