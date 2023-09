Grimbergen wil veiligere schoolomgevingen: "Vanaf volgende week volgen boetes"

Bij de start van het nieuwe schooljaar roept in Grimbergen schepen van Mobiliteit Philip Roosen iedereen op om zich aan de verkeersregels te houden in de buurt van de scholen. Vandaag wordt er nog gesensibiliseerd, vanaf volgende week volgen boetes.

Nu de inrichting in de omgeving van scholen een stuk veiliger is gemaakt, wil de gemeente Grimbergen sterk inzetten op een correct gedrag van alle weggebruikers. “Alle schoolomgevingen kregen een uniforme make-over”, zegt schepen Philip Roosen. “Er kwamen nieuwe beugels aan de rand van het voetpad, groene en veilige oversteekplaatsen, dynamische snelheidsborden, schoolstraten en extra zebrapaden in de schoolomgevingen. Tevens werden ook al enkele fietszones aangelegd. Dus pas je snelheid aan, parkeer correct en gebruik randparkings, of komt met de fiets of te voet naar school. Zorg voor een goede fietsuitrusting en steek veilig over. De infrastructuur is er, nu moeten we ook een gedragsverandering realiseren.”

Maar tijdens het begin en het einde van de lessen, is het rond de school vaak nog steeds een chaos van kinderen, ouders en grootouders. “Dit heeft vaak met een foutief gedrag te maken. Daarom doe ik een warme oproep aan de kinderen, ouders en grootouders om zich strikt aan de verkeersregels te houden. Op vrijdag 1 september zullen we nog sensibiliseren. Maar vanaf volgende week zullen overtreders beboet worden. Spijtig genoeg is dit voor sommige inwoners het enigste middel. We zijn dit als gemeente verplicht voor onze kinderen”, aldus Roosen.