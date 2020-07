Grimbergenaar krijgt eremedaille van voorvader

In Grimbergen heeft een hoge Britse militair een medaille uitgereikt aan de 92 jarige René Stradman, geboren en getogen in Grimbergen. Zijn bedovergrootvader Franz Stradtmann kreeg de medaille voor zijn verdienstelijke inzet tijdens de Slag van Waterloo.

Een brede Europese coalitie van Britten, Nederlanders en Pruisen maakte bij Waterloo in 1815 definitief komaf met de Franse Keizer Napoleon Bonaparte. Eén van de soldaten die voor de Britten vocht onder het opperbevel van de hertog van Wellington was Franz Stradtmann uit het dorpje Hoppecke in Pruisen.

"Hij was kanonnier in het Duitse 'King's Legion', dat waren huurlingentroepen die hebben meegestreden in Waterloo. Als kanonnier heeft hij bij de troepen van major Sympher een belangrijke bijdrage geleverd in de slag”, zegt Kapitein-ter-Zee Peter Degaer. "Hij was lid van de bereden artillerie. Met zijn artilleriestukken heeft hij vanaf de heuvelkam achter de Hougoumonthoeve de troepen verdedigd."

Omdat Frans Stradtmann die strategisch belangrijke plek verdedigde kreeg hij dus een medaille, net als 38.500 andere verdienstelijke Britse oud-strijders. Maar aan het eremetaal van Franz Stradtmann ontbraken het lint en de sluiting. Vandaag kreeg René Stradman zijn complete medaille terug uit handen van Luitenant-generaal Sir Ben Bathurdt, de Britse vertegenwoordiger bij de NAVO. Maar hoe verzeilde een Pruisische soldaat uit een Brits-Duits keurkorps in Grimbergen waar tot op vandaag zijn nageslacht woont? De oorzaak was een zekere Joanna Huysegems.

“Franz leerde hier een jongedame kennen voor hij naar de slag vertrok. Ze hebben samen een dochter gekregen, Maria-Elisabeth. Na de slag om Waterloo is hij teruggekeerd naar Grimbergen en vervolgens naar zijn geboortestreek in Duitsland”, aldus Degaer. “Na de demobilisatie in 1816 is hij definitief teruggekeerd naar Grimbergen. In 1817 huwde hij en in 1820 is de overgrootvader van René Stradman geboren."