Grimbergs Pierebad heropent na meer dan een jaar

Scholen en zwemclubs kunnen vanaf nu opnieuw terecht in het zwembad Pierebad, dat via een publiek-private samenwerking sinds 1 januari door de Lago-groep wordt uitgebaat. Vanaf 31 januari kan het grote publiek er terecht om baantjes te zwemmen. Op 1 april opent ook het vernieuwde recreatieve gedeelte. Het Pierebad was door ingrijpende werken maanden gesloten.

“De scholen maken sinds deze week opnieuw gebruik van het Pierebad”, zegt schepen van Sport Tom Gaudaen (Open VLD). “Ze trekken baantjes in het 25-meter bad. Dat is een opsteker, want het zwembad was opnieuw verschillende maanden gesloten voor aanpassingwerken. Het recreatieve gedeelte blijft nog gesloten tot 1 april.”

Algemeen directeur Diether Thielemans van de Lago-groep is blij dat het zwembad heropent. “We investeren volop in Lago Club Grimbergen Pierebad, zoals het complex nu heet”, zegt Thielemans. “Het kinderbad wordt uitgebreid met leuke interactieve speelelementen en een glijbaantje. Ook de wellness krijgt een volledige opfrisbeurt en wordt uitgebreid met een buitensauna. Verder wordt het horecagedeelte met bijhorend terras aangepakt. De opening van de vernieuwde recreatie en het Rest-eau-café is voorzien op 1 april 2022. We breiden ook uit met fitness en padel. Nog voor de zomervakantie openen we vier buitenterreinen voor padel op de site.”

Toen het zwembad nog in gemeentelijk beheer was, was het moeilijk om redders te vinden. Inmiddels zijn er wel vijf redders aan de slag. “Dat zullen er tien worden, van zodra het recreatief gedeelte opent”, zegt Thielemans. “Lago Club investeert in interne reddersopleidingen. Mensen kunnen zo hun reddersdiploma halen en kunnen bij ons tegelijk aan de slag als fitnesscoach. De functie als redder combineren met die job, is aantrekkelijker om extra mensen aan te trekken.”

Het Pierebad werd in 2009 gebouwd door de gemeente Grimbergen. Het zwembad is al jarenlang een zorgenkind, er werd al meer dan 10 miljoen euro in geïnvesteerd. Via de publiek-private samenwerking die sinds deze maand is ingegaan, moeten de problemen van de baan zijn. Lago Club investeert nu vier miljoen euro in het zwembad van Grimbergen, zowel in extra sport- en recreatieve faciliteiten als in technische installaties. De gemeente voorziet elk jaar 715.000 euro subsidie als werkingsbudget.