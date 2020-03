Grimbergse agenten in quarantaine

In Grimbergen hebben 9 agenten dit weekend een dag in quarantaine gezeten op het politiecommissariaat na een interventie zaterdag in Strombeek-Bever. Daar werd een cannabisplantage opgerold waarbij ook drie verdachten werden ingerekend. Een van hen verklaarde achteraf dat hij mogelijk besmet was met het coronavirus.

Een van de verdachten was vorige week naar eigen zeggen nog in het noorden van Italië waar nu de lockdown van kracht is. Daarop besliste het politiekorps om de negen agenten die bij de interventie betrokken waren in quarantaine te zetten op het politiecommissariaat. De verdachte werd getest in het UZ Leuven en zondagavond bleek dat de test negatief is. De agenten konden dus naar huis. De politie van Zaventem is het korps dit weekend bijgesprongen om de normale politionele dienstverlening te voorzien.