Grimbergse architecten renoveren Brusselse herenhuizen in beschermd landschap

Het chique hoekpand op de hoek van de Palmerstonlaan en de Ambiorixsquaire in Brussel maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht in een van de betere wijken van de hoofdstad. Het huis, en twee andere in de rij zijn het eigendom van de Duitse stad Hamburg en worden gebruikt door hun vertegenwoordigers in Brussel en de Europese gemeenschap. “Het is een gebouw dat in een beschermd landschap staat en is gebouwd in het begin van de twintigste eeuw”, vertelt Luc Coosemans. “Het is een voorbeeld van classicistische architectuur, gebouwd door Arthur Verrellen een Bruggeling die verhuisd is naar het Brusselse.”

De blikvanger op het gebouw is een ornament in de vorm van een lantaarn met een hoogte van 7,5 meter, de spits en de windvaan inbegrepen. Maar die is dringend aan restauratie toe en dat is niet zo’n evidente opdracht. “Vooral omdat de toestand zo labiel is waardoor we genoodzaakt zijn om de werken uit te voeren op de begane grond”, zegt Coosemans. “We kunnen het dus niet stellen met kleine herstellingswerken op hoogte. De restauratie moet heel grondig gebeuren omdat er een ernstige aantasting is van de houten structuur, vooral aan het gedeelte dat aan weer en wind is blootgesteld.”

De daklantaarn wordt de komende weken helemaal opgeknapt bij dakwerken Brems in Vilvoorde. “De schrijnwerker zal in eerste instantie de houten structuur moeten restaureren waarbij hij grote delen zal moeten vervangen. Vervolgens gaat de dakwerker de zinkwerken uitvoeren en tegelijkertijd zal de kunstsmid de windvaan die erop stond volledig restaureren om die te herplaatsen.” Na de restauratie wordt het ornament terug op het dak van het gebouw in Brussel geplaatst, wat ongetwijfeld opnieuw mooie beelden zal opleveren.