Grimbergse asfaltcentrale mag niet overschakelen van gas naar diesel

Eind augustus vroeg de asfaltcentrale in Grimbergen aan de gemeente om voor twee jaar om te schakelen van aardgas naar diesel. Daardoor wou het goedkoper produceren. Maar volgens het gemeentebestuur is er vandaag een andere economische realiteit dan enkele maanden geleden."Sinds begin september zijn de aardgasprijzen fors gedaald. De piek lijkt achter de rug en er zijn voldoende alternatieven via de buurlanden beschikbaar”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “De noodzaak voor omschakeling is er dus niet meer. Daarentegen stijgt de gasolieprijs. Een negatief advies is dan ook de enige correcte beslissing."