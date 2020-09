Grimbergse ex-schepen bekent aanranding minderjarige jongens

Ex-schepen uit Grimbergen Kevin Vleminckx heeft zich vanmorgen voor de rechtbank in Brussel moeten verantwoorden voor zedenfeiten met minderjarigen. De man geeft toe dat hij destijds geld had aangeboden aan een 17-jarige jongen en dat hij ’s avonds in het gemeentehuis van Grimbergen probeerde om seksuele betrekkingen te hebben met een minderjarige. Het parket eist 18 maanden cel tegen de voormalige politicus, maar gaat akkoord met een uitstel onder voorwaarden.

Vleminckx staat terecht voor een reeks feiten die zich zouden hebben afgespeeld tussen 2014 en 2017. Op de zitting vanmorgen voor de correctionele rechtbank gaf hij de feiten met minderjarigen toe. Zo nam hij een jongen die hij had ontmoet op de kerstmarkt mee naar huis en gaf hij hem €200 euro, waarna ze seksuele betrekkingen hadden. Een andere 17-jarige jongen had hij ’s avonds laat meegenomen naar het gemeentehuis van Grimbergen, waar hij hem geld had aangeboden. De jongen sloeg het aanbod echter af. “Wij betwisten die feiten niet”, pleitte zijn advocaat John Maes, die tevergeefs had verzocht om de zaak achter gesloten deuren te laten behandelen. “Hij heeft oneerbare voorstellen gedaan en er zijn bij hem thuis dingen gebeurd. Maar hij heeft sindsdien enorme inspanningen gedaan en is vandaag niet meer dezelfde man. Hij heeft zich twee maanden residentieel laten opnemen en wordt ook begeleid bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.). Dit is geen onverbeterlijke pervert, maar iemand die in een moeilijke periode zat, zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen en veranderd is. Een straf koppelen aan voorwaarden heeft volgens ons geen meerwaarde. Ik vraag de rechtbank om een probatie-opschorting uit te spreken, zodat hij zijn behandeling verder kan voortzetten.”

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgt Vleminckx ook voor de aanranding van een meerderjarige man. Hij zou het vermoedelijke slachtoffer in januari 2014 en januari 2015 dronken hebben gevoerd en nadien bij hem thuis hebben misbruikt. Maar de beklaagde ontkent die feiten ten stelligste en de man in kwestie liet bij zijn verhoor optekenen dat er bij zijn weten niets was gebeurd. Voor die feiten vraagt de verdediging dan ook de vrijspraak.

Het vonnis valt op 15 oktober.