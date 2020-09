Grimbergse Gala wint The Voice Kids

De 15-jarige Gala Aliaj uit Grimbergen heeft The Voice Kids gewonnen. Dankzij de overwinning brengt ze meteen haar eerste eigen single ‘Contagious’ uit. Onze regio was bovendien goed vertegenwoordigd in de finale van de muziekwedstrijd van vtm met ook finalisten Tiany Michiels uit Overijse en Sofia Bouzid uit Lot.

Gala volgt zangles aan de Academie van Grimberen en stamt uit een artistiek nest. Haar vader Robert is acteur, zanger en danser en een ster in Albanië, het land waar de roots van Gala liggen. De Grimbergse uit Team Sean blies de jury omver in de finale met Goodbye Yellow Brick Road van Elton John en Make You Feel My Love van Bob Dylan. Opvallend, de kledij die Gala tijdens de finale droeg, ontwierp ze zelf.

“Vreemd, heel vreemd… Wat een ervaring! Ik heb nog steeds moeite om het te geloven en had het ook helemaal niet verwacht! Ik ben iedereen ontzettend dankbaar!”, was de eerste reactie van Gala op haar overwinning. Aan die winst houdt ze 10.000 euro over. Met dat geld wil ze haar droom waarmaken, studeren aan het conservatorium in Londen.

Haar coach Sean Dhondt bestempelt Gala als‘buiten categorie’. “Met Gala hebben we dit jaar een wereldster in wording voor ons staan. Ik ben zo ongelofelijk trots op Gala! Dit is nog maar het begin, geloof me”, aldus Dhondt.