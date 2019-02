Grimbergse korpschef hekelt werking van het gerecht

Op 14 januari gedroegen drie personen zich verdacht in de buurt van een apotheek in de Grimbergse deelgemeente Strombeek-Bever. De politie kon drie minderjarigen onderscheppen. "Die minderjarigen hebben wij overgebracht naar het commissariaat om te vragen wat hun bedoelingen waren. We hebben gebeld naar het parket van Halle-Vilvoorde, dat besliste om hen vrij te laten omdat er nog geen begin van uitvoerig van hun daad was. Die drie minderjarigen zijn hier rond de middag vertrokken en op nog geen kilometer hier vandaan hebben zij ingebroken in een villa”, vertelt Jurgen Braeckmans, korpschef van de politie Grimbergen. De politie kon de jongens opnieuw oppakken. In hun rugzak zaten twee laptops die kort daarvoor gestolen werden uit de woning in De Merodestraat. Deze keer werden twee van de drie verdachten wel aangehouden, maar de Grimbergse korpschef betreurt dat de daders na het eerste feit werden vrijgelaten. "In januari is de politiezone geteisterd door een vlaag van inbraken. Als er dan een keer een burger vlug belt en we de daders kunnen vatten, dan zijn we trots dat we iets hebben kunnen doen. Maar als het dan zo afloopt, dan is dat voor mijn mensen erg frustrerend.”