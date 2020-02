Groeiende bron van ergernis: pakjesbezorger belt niet aan terwijl je thuis bent

We bestellen alsmaar meer online. Makkelijk en snel. Maar regelmatig ontvangen mensen die thuis op hun pakje wachten, een briefje in de brievenbus met de melding dat ze niet thuis waren. Ze moeten hun pakje dan in het postkantoor ophalen. Hetzelfde fenomeen ervaren mensen in onze regio ook bij aangetekende zendingen.

Het is een groeiende bron van ergernis en betekent voor heel wat mensen tijdverlies. Je blijft speciaal thuis om een pakje in ontvangst te nemen, maar vindt nadien een briefje in de bus met de melding dat niemand thuis was en het pakje moet afhalen in postkantoor. "Een tijdje terug was ik aan het wachten op een pakje", zegt Klaus Bostoen. "Mijn drie kinderen waren thuis, dus iemand moest de bel wel horen. Toen ik thuiskwam vond ik een briefje in de bus. Ik heb mijn kinderen aangesproken, maar zij hadden niet gezien of gehoord."

Volgens Klaus doen postbodes soms de moeite niet om aan te bellen. Uit een kleine rondvraag van RINGtv blijkt dat hetzelfde zich voordoet met aangetekende zendingen en niet alleen in onze regio, maar ook in andere provincies. Sommige mensen kiezen daarom bewust om pakjes te laten leveren in een afhaalpunt na een aantal slechte ervaringen. Bpost laat weten dat ze dit serieus nemen en intern zullen onderzoeken.