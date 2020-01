Groen licht voor 50 meter hoge toren van Living Tomorrow

In de toren van 50 meter hoog zou ook een hotel met 90 kamers, restaurant en tentoonstellingsruimte komen. Op het dak is dan weer plaats voor een luchthaven voor drones. Maar een aantal omwonenden hebben het niet zo op de plannen begrepen. Zij gingen bij de provincie in beroep tegen de omgevingsvergunning die door de stad Vilvoorde was verleend. "Dit wordt een toren van 50 meter hoog en die is in het residentiële Koningslo niet op zijn plaats", zegt gemeenteraadslid en onmiddellijke buur Jan Anciaux (N-VA).

Volgens Anciaux worden de mobiliteitsoplossingen niet correct voorgesteld - de trambus passeert er niet voor de deur - en dreigt er ook een conflict met de fietssnelweg. Volgens hem worden ook tal van adviezen van diverse commissies genegeerd. Argumenten die de provincie Vlaams-Brabant afwijst en het licht op groen zet voor de bouw van de toren.

Of de buurtbewoners nog verdere juridische stappen gaan ondernemen is nog niet beslist. “We gaan eerst overleggen en dan bekijken we of we eventueel naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen." De buurtbewoners hebben ook een uitnodiging ontvangen van Living Tomorrow maar daar verwacht Anciaux naar eigen zeggen niet veel van.

Living Tomorrow investeert zo'n 23 miljoen euro in de toren. Die breidt de tentoonstellingsruimte uit met 1000 vierkante meter. Bedoeling is dat het project midden 2021 in gebruik genomen kan worden.

Foto: Living Tomorrow