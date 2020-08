Groen licht voor herontwikkeling Sun Chemical-site Ternat

Begin 2016 sloot inktproducent Sun Chemical de deuren in Ternat. Eerdere plannen van de projectontwikkelaar om op de plek een kantoortoren te bouwen voor 400 bedienden, werd door zowel de buurt als de gemeente niet gesmaakt. Een herwerkt dossier krijgt nu wel groen licht, ondanks dat opnieuw 70 bezwaarschriften werden ingediend. Die gingen vooral rond geluidsoverlast. Daarom krijgt de site onder meer een grote geluidsmuur.

“De belangen van de buurt stonden bij ons steeds centraal. Aangezien het om industrie- en kmo-zone gaat, is het logisch dat hierop een nieuwe ontwikkeling komt, maar deze moet wel in evenwicht met de buurt zijn”, zegt schepen van omgeving Gunter Desmet (CD&V). “Alle auto- en vrachtverkeer dat de site wil bereiken, zal daarom via de Groenstraat moeten rijden. Verder wordt de open laad- en loskade omgevormd tot een gesloten loods en komt er een geluidsmuur rond de parking.”

Die muur zal voor buurtbewoners ook het geluid van de aanpalende snelweg beperken. Verder komt er ook een groenbuffer van zes meter zodat het gebouw visueel in de buurt zal integreren. Welk bedrijf er zich nadien in zal vestigen, is nog niet bekend.

Foto: Bambus