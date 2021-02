Groen licht voor renovatie von Karman Instituut

De federale overheid trekt de komende twee jaar 11 miljoen euro uit voor de renovatie van het von Karman Instituut in Sint-Genesius-Rode. Het geld wordt gebruikt om het onderzoekscentrum te moderniseren en uit te breiden. Dat is nodig want het centrum wordt stilaan te klein. Jaarlijks leidt het von Karman Instituut, gespecialiseerd in onderzoek naar vloeistofdynamica, 180 studenten op van over de hele wereld.