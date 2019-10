Groen Pajottenland leent speedgun uit aan burgers

Groen Pajotteland haalde voor z’n initiatief de mosterd bij ‘Telramen’, een project dat onlangs werd gelanceerd in Brussel en een aantal Vlaamse steden. Daar meten burgers via kleine camera’s die op het raam worden gehangen, hoe snel er in hun straat wordt gereden. De data moeten helpen om de verkeersinfrastructuur aan te passen en zo tot veiliger verkeer te komen. “Groen Pajottenland stelt voor om ook in het Pajottenland in te tekenen op het project ‘Telramen’”, vertelt Alwin Loeckx van Groen Pajottenland. “Maar dat is een beslissing die de gemeenten moeten nemen. In afwachting is er dus al de speedgun die gratis kan ontleend worden door alle inwoners. Op die manier krijgen burgers een drukkingsmiddel in handen voor veiliger verkeer.”