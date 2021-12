Groen start petitie voor slimme verkeerslichten aan fietssnelweg F20

Een tijdje terug werden de kruispunten met de F20 in Ruisbroek en Lot heraangelegd. In Ruisbroek werd eerst voorrang ingevoerd voor de fietsers, maar die maatregel werd al snel teruggedraaid door de gemeente. Erg jammer, vindt Groen. "De fietssnelweg F20 tussen Brussel en Halle is een van de drukste van het land. Toch werd aan het Sasplein in Ruisbroek de voorrang voor fietsers onlangs weer teruggedraaid. Voor Groen is de veiligheid van fietsers topprioriteit. Zij verdienen een veilige oversteekplaats en daarom pleiten we voor het snel plaatsen van slimme verkeerslichten in Ruisbroek”, zegt Jeroen Steeman, gemeenteraadslid voor Groen in Sint-Pieters-Leeuw. En ook aan de Stationsstraat ter hoogte van de sluis in Lot, moet het veiliger volgens Groen. “Ook daar is het gevaarlijk oversteken voor fietsers”, vindt gemeenteraadslid in Beersel Kris De Greef. “De gemeente Beersel beloofde een verkeerslicht te plaatsen, maar helaas staan we vandaag nog geen stap verder."