Grondige controle van Sint-Martinusbasiliek na losgekomen stukken steen

De hoofdingang van de Sint-Martinusbasiliek in de stad Halle is tijdelijk afgesloten nadat afgelopen zondag een aantal stukken steen naar beneden vielen. Na een eerste inspectie door de dienst patrimonium van de stad Halle, in samenwerking met de brandweer, volgt deze week nog een controle door Monumentenwacht.

Zondag alarmeerde de kerkfabriek de politie nadat er aan het voorportaal van de Halse basiliek enkele stukken steen werden aangetroffen van ongeveer 8 centimeter groot. De politie stelde met nadarhekken meteen een veiligheidszone in. De brokstukken werden onderzocht. “Uit vaststellingen blijkt dat het wellicht een Franse zandkalksteen is dat voornamelijk gebruikt wordt voor sculpturen”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Tot op 34 meter hoogte werd een eerste controle uitgevoerd. Zo konden we vaststellen dat het steenpuin niet afkomstig is van de doopvont.”

Later deze week volgt een grondiger onderzoek. “Hiervoor zullen experten van Monumentenwacht met touwen de basiliek beklimmen om de oorzaak van de vallende stukken steen verder te onderzoeken. In tussentijd blijft de Sint-Martinusbasiliek alleen toegankelijk via de zij-ingangen. Ook de doorgang voor voetgangers en fietsers rondom de basiliek blijft mogelijk”, aldus Snoeck.