Groot aanbod voor Erfgoeddag

In Dilbeek zijn er korte wandelparcours waarbij je lokale legendes en volksverhalen ontdekt. In Lennik is er een themawandeling uitgestippeld rond het natuurgebied van de Moeille. In Herne maak je kennis met actrice Griet Desutter tijdens een drive-in vertelsessie. Op de Tramsite van Schepdaal reis je terug in de tijd. In Ternat ga je op zoek naar de moordenaar op ’t Serclaes met een unieke escape-wandeling. In Halle draait alles rond dieren die de stad hebben overgenomen. In Londerzeel blijft de bibliotheek vanavond open voor de tentoonstelling De Nacht. In Opwijk is er een wandel- en een fietszoektocht.

Het programma uit het Pajottenland en de Zennevallei vind je op www.erfgoeddagpz.be. Het volledige programma vind je op www.erfgoeddag.be.