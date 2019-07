Grootscheepse campagne moet politieagenten aantrekken

Het tekort aan politieagenten in Vlaams-Brabant is groot. Op sommige plaatsen zelfs schreeuwend groot. Daarom komt er een grootscheepse rekruteringscampagne. Die wordt gekoppeld aan de versnelde selectieprocedure en infodag op 31 augustus.

De grootscheepse rekruteringscampagne is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de politieschool PIVO in Asse en de lokale politiezones in onze provincie. De campagne wordt vandaag voorgesteld. “Zowel lokaal als bij verschillende eenheden van de federale politie die in Vlaams-Brabant werkzaam zijn, is het personeelstekort structureel en op sommige plaatsen schreeuwend groot”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. “De rekrutering bij de geïntegreerde politie moet absoluut omhoog. Daarom lanceren we een nieuwe campagne”.



Aan de campagne wordt ook de fast track gekoppeld. Die fast track is een versnelde selectieprocedure waarbij kandidaten alle selectieproeven kunnen afleggen op slechts twee weken tijd. Doorgaans duurt die periode veel langer. Met de fast track kunnen agenten dus veel sneller aan de slag.