Grootste mobiele zonnepaneleninstallatie ter wereld voor Zanzibar: “Eerste stap in de juiste richting”

De pop-up zomerbar Zanzibar in Dilbeek test de komende dagen uit of het mogelijk is om de bar deels of volledig op groene stroom te laten functioneren. Het heeft daarvoor de grootste mobiele zonnepaneleninstallatie ter wereld laten aanrukken. “Met deze test kunnen we de komende jaren onderbouwde beslissingen nemen om de zomerbar verder te vergroenen”, zegt organisator Wim Walravens.

Tot en met 9 juli wandelen bezoekers van Zanzibar onder de grootste mobiele zonnepaneleninstallatie ter wereld door om de ingang van de zomerbar te bereiken. 170 vierkante meter aan zonnepanelen voorzien de zomerbar in Dilbeek de komende dagen van groene stroom. Het werkt daarvoor samen met energieleverancier Bolt. “We willen het stroomnet in België echt duurzaam maken”, zegt Pieterjan Verhaeghen, CEO van Bolt. “Die filosofie trekken we door in andere sectoren, zoals het vergroenen van evenementen en festivals in België. Hier in Dilbeek plaatsten we de grootste mobiele zonnepaneleninstallatie ter wereld om de zomerbar van streekstroom te voorzien.”

Met de zonnepaneleninstallatie wil Zanzibar nagaan of het volledig op groene stroom kan draaien. “Om dit mogelijk te maken is ook een batterijpack nodig en de juiste sturingen. De waaier aan panelen gaat steeds de meest rendabele positie opzoeken ten opzicht van de zon waardoor het rendement maximaal wordt”, zegt Wim Walravens van Zanzibar. “Dat is indrukwekkend om te zien. Met de resultaten van dit proefproject kunnen we komende jaren beter onderbouwde beslissingen nemen in het kader van vergroening.”