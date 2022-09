Grootste wijnbottelarij van de Benelux in Asse

Delhaize investeerde 30 miljoen euro in de gloednieuwe wijnbottelarij langs de Brusselsesteenweg in Asse. Per uur worden er 18.000 flessen wij gebotteld, goed voor jaarlijks het equivalent van 14 olympische zwembaden. Het gebouw heeft een opslagcapaciteit van 3 miljoen liter wijn. De gebottelde flessen zullen terechtkomen in de supermarkten van Delhaize zelf en ook in die van de andere merken van de Ahold Delhaize-groep. De nieuwe bottelarij is goed voor 73 jobs. Premier Alexander De Croo zakte voor de opening van de wijnbottelarij van Delhaize af naar Asse. “Het is heel boeiend om te zien hoe een traditioneel product als wijn, waar wij Belgen toch heel erg van houden, wordt gebotteld in zo’n hoogtechnologisch gebouw”, reageerde De Croo. “Het doet me ook heel veel plezier dat er bijzondere aandacht was voor duurzaamheid. Delhaize heeft hier duidelijk geïnvesteerd in de toekomst.”