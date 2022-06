Grote hoeveelheid drugs en wapens gevonden in Sint-Genesius-Rode

"Enkele weken geleden vernamen wij van buurtbewoners dat een drugsdealer actief was in enkele wijken in Sint-Genesius-Rode”, vertelt een woordvoerder van de zone Rode (Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek). "Sindsdien patrouilleerden onze politieploegen intensief in die buurten. Vrijdag kon de interventieploeg een jongeman interpelleren die zich verdacht gedroeg en die bij het zien van de patrouille een kleine hoeveelheid drugs weggegooid had.” De politie ging over tot een huiszoeking bij de 20-jarige man uit Rode. "Tijdens een huiszoeking op zijn adres werd nog eens een hoeveelheid van 1,3 kg cannabis aangetroffen, alsook een vuurwapen", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "De man gaf tijdens zijn verhoor toe zich in te laten met de verkoop van verdovende middelen. Gezien betrokkene een vast adres heeft, weinig antecedenten heeft en goed meewerkte met het onderzoek, mocht hij na verhoor beschikken. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank."