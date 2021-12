Grote investeringen op til in Sint-Stevens-Woluwe

De gemeente Zaventem investeert de komende jaren heel wat in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe. Zo komt er een nieuwe school en een horecazaak in de oude pastorij.

Naast de nieuwe shool en horecazaak investeert Zaventem ook in het groen in Sint-Stevens-Woluwe. Zaventem gaat in 2022 opnieuw 12 hectare gronden omvormen tot nieuw toegankelijk groen en bos. Het budget voor aankoop en aanleg van het Keyenbergbos in Sint-Stevens-Woluwe en het Zavelbos in Sterrebeek bedraagt 1 miljoen euro.

Voor de bouw van de nieuwe school in Sint-Stevens-Woluwe wordt 1,8 miljoen euro extra uitgetrokken. Het totaalbudget komt daarmee op 7 miljoen euro. “Het wordt een innovatief concept met speciale leerruimtes, waaronder ook een grote polyvalente ruimte van 500 vierkante meter die ook zal openstaan voor de buurtbewoners en de verenigingen, ter vervanging van feestzaal De Snuifmolen”, licht schepen van Financiën Bart Dewandeler toe.

De school moet in 2024 klaar zijn. Verder investeert Zaventem onder meer ook in fietspaden, herstellingen aan de Sint-Stefaankerk en ANPR-camera’s. Het totale investeringsbudget bedraagt 77 miljoen euro.