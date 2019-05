Grote rampoefening in school Overijse

Daags nadat in de driehoek Aarschot-Westerlo-Diest 22.000 leerlingen geëvacueerd werden na een bommelding, waren het er vanmiddag 800 in het Sint-Martinuscollege in Overijse. Gelukkig betrof het een grootschalige brandoefening en verliep alles gesmeerd…

Een stevige rookontwikkeling en een loeiend alarm in het Sint-Martinuscollege in Overijse vanmiddag. Het gevolg van, zogezegd, een mislukte proef die brand veroorzaakte in een wetenschapslokaal. Wat volgde was de evacuatie van 800 leerlingen van de eerste en tweede graad uit een gebouw van de Campus Lipsius. Alle leerlingen waren, net als hun ouders, uiteraard op de hoogte dat het om een oefening ging, en een vijftal onder hen speelde zelfs voor slachtoffer. De leerlingen werden begeleid naar een speelterrein en de betrokken klas werd opgevangen in het onthaalcentrum, ingericht in cultuurcentrum Den Blank.

Het ging om een uiterst realistische, multidisciplinaire oefening met een gesimuleerde brand en bijhorende evacuatie. De rampoefening duurde ongeveer een uur en was een samenwerking van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant post Overijse, politiezone Druivenstreek, de gemeente Overijse en de school. Bedoeling van de oefening is de efficiëntie in noodsituaties uit te testen en op punt te stellen waar nodig. De verschillende diensten starten nu met de evaluatie. Volgens de signalen die onze journalist ter plaatse oppikte, is de oefening geslaagd en verliep alles naar behoren.