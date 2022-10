Grote verkeershinder door afbraak brug boven Ring in Zaventem

Van zaterdagavond 9 uur tot zondagmiddag 12 uur gaat de Ring rond Brussel in beide richtingen helemaal dicht ter hoogte van het op- en afrittencomplex Zaventem-Henneaulaan. De oude brug over de Ring wordt afgebroken en daardoor is plaatselijk tijdelijk geen verkeer mogelijk. “De opritten naar de Ring op de Hector Henneaulaan zijn ook dicht. De volledige afsluiting zal ernstige verkeershinder met zich meebrengen, zowel tijdens de avond, de nacht als zondagvoormiddag”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “Weggebruikers houden best rekening met files waarin de wachttijden hoog kunnen oplopen.”

In de buurt worden omleidingen voorzien maar de lokale wegen hebben wellicht onvoldoende capaciteit om de verwachte verkeershinder op te vangen. “Daardoor zal het verkeer ook daar bijzonder moeizaam verlopen. Het zou kunnen dat de files op de omleidingsroutes een terugslag hebben tot op de Ring zelf en de toekomende snelwegen in de buurt, vooral dan de E19 vanuit Antwerpen en de E40 vanuit Luik. We raden daarom met klem aan om omgeving te vermijden tijdens de werken.”

Een eerste deel van de nieuwe brug ging onlangs open. Eenmaal de oude brug afgebroken is, wordt op dezelfde het tweede deel van de nieuwe brug gebouwd. Alle werken klaar zijn tegen april 2024.

Foto: Facebook De Werkvennootschap