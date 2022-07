Grote wegenwerken op til in Opwijk

Er komen grote wegenwerken aan in Opwijk. Op drie plaatsen zal gewerkt worden om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. Vanaf dinsdag gaat de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op het kruispunt van de Steenweg op Brussel en de Steenweg op Vilvoorde. Tijdens de werken zal die laatste helemaal afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt. Later volgen starten er ook werken in Droeshout en Mazenzele.

Het kruispunt van de Steenweg op Brussel en de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk wordt veiliger gemaakt voor alle weggebruikers maar de aandacht gaat daarbij vooral naar de zwakke weggebruikers.“Dat betekent in de eerste plaats veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers maar we gaan ook de lichtenregeling aanpassen”, vertelt Anton De Coster van Wegen Vlaams-Brabant. “Mensen die hier het dubbelrichtingsfietspad gebruiken op de Steenweg op Brussel gaan voortaan een eigen groen licht krijgen en gaan dus niet meer in conflict komen met afslaand autoverkeer. Dat is veel veiliger. En tenslotte gaan we ook nog een lokale verbinding aanleggen voor de fietsers en voetgangers met de Baardegemstraat.”

Het auto- en vrachtverkeer zal tijdens de werken aanzienlijke hinder ondervinden.“Fietsers gaan hier de komende weken altijd een veilige doorgang hebben door de werfzone maar autoverkeer zal omleidingen moeten volgen want de Steenweg op Vilvoorde wordt volledig afgesloten”, aldus De Coster. “Daar komt een omleiding en op de Steenweg op Brussel zullen we met een systeem van beurtelings verkeer werken. Mensen zullen iets langer moeten aanschuiven op de drukke momenten.”

Vanaf 1 september zal het kruispunt weer open zijn. Later deze maand starten iets verderop ook werken voor een veiligere schoolomgeving in Droeshout en in het najaar tenslotte zal er worden gewerkt aan de Steenweg op Brussel in Mazenzele, aan het kruispunt met de Zottegemstraat.