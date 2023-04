Grote zoekactie door achtergelaten fiets aan spaarbekken

Even groot alarm woensdagavond in Machelen. Daar werd een fiets gevonden aan het spaarbekken in de Jan Moensstraat. De hulpdiensten hielden een grote zoekactie maar uiteindelijk zonder resultaat.

Rond 20u30 gisteravond kwamen politie en brandweer massaal ter plaatse aan het spaarbekken. “Gezien er een fiets werd gevonden vlakbij het water, houdt de politie een zoektocht om na te gaan of er niemand in het water is beland”, vertelt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Het kan evengoed gaan om een achtergelaten fiets maar we nemen het zekere voor het onzekere. Na de drie personen die in de Zenne zijn gesukkeld in Zemst, waarvan één jammer genoeg met dodelijke afloop, hebben we beslist om voor de zekerheid alle registers open te trekken.”

Na een paar uur werd het alarm afgeblazen. Het parket bevestigt donderdagmorgen dat de zoektocht niets heeft opgeleverd. “Er gaat wel nog eens gezocht worden vandaag bij daglicht”, bevestigt Lievens. “Al is het meeste woensdagavond gebeurd. De brandweer is ingezet en ook een speurhond. Ook de rusthuizen in de buurt werden al bevraagd. Dat was allemaal negatief. Men gaat ook nog eens checken of de fiets geseind staat als gestolen. Gisteren was dat nog niet het geval. Het kan zijn dat de eigenaar zich nu vandaag kenbaar maakt.”