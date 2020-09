Halattraction brengt carnavalisten coronaproof samen tijdens ‘Blikskes en Bubbels’

In Halle is carnaval misschien nog niet helemáál verloren. Op zondag 13 september komt er een kleinschalig evenement op het Leideplein: ‘Blikskes en Bubbels’. Twee keer zijn 300 mensen – telkens in bubbels van 10 personen – welkom. “Het is een evenement voor echte carnavalisten. Daar is nood aan, want de carnavalsgroepen hebben elkaar door de coronacrisis al lang moeten missen”, zegt Jos Appelmans van Halattraction.

Een stoet of groot feest zoals normaal wordt het niet, maar op zondag 13 september wordt heel het Leideplein in Halle omgetoverd tot het coronaproof evenement Blikskes en Bubbels. Er komt een groot podium vol verrassingsacts. “De namen ga ik niet noemen want dan is de verrassing weg. Het moet een prachtavond worden voor carnavalisten”, zegt Jos Appelmans van Halattraction. “Het wordt tijd dat de carnavalswereld nog eens samenkomt. Zij zijn gewoon om samen te komen om aan de chars te weken. Dat begint hier en daar toch wat te nijpen.”

Wie er bij wil zijn, moet wel snel zijn. Er is plek voor 600 personen. 300 om 14 uur en 300 om 20 uur. Het volk wordt telkens verdeeld in 30 bubbels van tien. “ Iedere bubbel is afgezet met nadarhekken. Het is ook de bedoeling dat de mensen blijven zitten. Meezingen en wuiven kan, maar we moeten wel de regels toepassen”, gaat Appelmans verder. "Ik ga ervan uit dat elke carnavalist weet dat als dit lukt er de komende maanden nog activiteiten zullen volgen.” Ook betalen zal coronaproof kunnen met Bancontact. Inschrijven kan via de website van Halattraction.