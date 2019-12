Halle brengt idee stadsparticipatie in de praktijk: Rap op Stap

In Halle kunnen inwoners met een beperkt budget vanaf maart terecht in een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor. Het zogenaamde ‘Rap op Stap’-kantoor is één van de winnende ideeën van het stadsparticipatieproject ‘Idee zoekt stad’ dat het stadsbestuur nu in de praktijk wil brengen. Het toerismekantoor opent in maart.

Dankzij een uitgebreid netwerk aan toeristische partners zal het Rap op Stap-kantoor zeshonderd aanbiedingen hebben met een fikse korting. Kwestsbare inwoners zullen hierdoor makkelijker een dag naar een museum of een pretpark kunnen gaan, verblijven in een b&b of een hotel en deelnemen aan georganiseerde vakanties.

Vrijwilligers

Het Rap op Stap-kantoor zal vanaf maart elke woensdagnamiddag geopend zijn in het Sociaal Huis. Voor de uitbating is Halle nog op zoek naar gedreven vrijwilligers. Zij zullen de bezoekers ontvangen en wegwijs maken in het aanbod, maar ook de online communicatie opvolgen. Kandidaten kunnen meer info krijgen via personeel@halle.be.