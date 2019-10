Halle-Gooik blijft vechten in Champions League Futsal

In sporthal De Bres in Halle is gisteren de tweede van drie speeldagen afgewerkt in de Main Round van de Champions League Futsal. Halle-Gooik nam het op tegen Kherson, de kampioen van Oekraïne. Doel van Halle-Gooik is om door te stoten naar de volgende ronde. Dat kan, als het team in de poule van vier bij de eerste drie eindigt.