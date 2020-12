Halle laat weesfietsen verwijderen aan het station

In Halle is er vandaag opnieuw een weesfietsenactie. Alle fietsen die al een lange tijd niet meer gebruikt zijn, worden verwijderd. Vervolgens worden ze nog drie maanden bijgehouden in de Fiets Herstelplaats. Als de fietsen ook dan niet worden opgehaald, worden ze opgeknapt en verkocht.

Het aantal fietsers in Halle is de jongste jaren flink gestegen. Daardoor worden ook de fietsenstallingen intensiever gebruikt, zeker die aan het station. Daarom laat de stad regelmatig fietsen verwijderen die duidelijk al een hele tijd niet meer gebruikt worden en in slechte staat verkeren.

Is jouw fiets weg?

Geen paniek als jouw fiets weggehaald blijkt te zijn. Alle fietsen worden nog drie maanden bewaard in de Mobyspot Halle (de vroegere Fiets Herstelplaats van Groep Intro in de Poststraat in Halle. Contact opnemen kan via 02/361.04.35.

foto: Stad Halle