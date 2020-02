Halle maakt werk van twee nieuwe stadsparkings

Als alles volgens plan verloopt, zal de effectieve bouw van de parkings in 2023 starten. "Op de site van het stadsmagazijn komen minstens 160 parkeerplaatsen", zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). "Aan De Bres is het de bedoeling om de bestaande bovengrondse plaatsen onder de grond te brengen. Zo wil de stad de ruimte boven de grond beter maken: meer groen, meer pleinfunctie en meer ruimte voor rust en ontmoeting."

De nieuwe parkings moeten Halle als winkelstad ook commercieel aantrekkelijker maken. In afwachting van de bouw van de nieuwe parking op de site van het stadsmagazijn zal er een tijdelijke parking worden ingericht. "Om de projecten betaalbaar te houden, bestaat de mogelijkheid dat er bovengronds een beperkte projectontwikkeling gerealiseerd wordt", aldus Vandenbroecke.

Voorafgaand aan de werken herbekijkt Halle dit jaar nog het parkeerbeleid in de Zennestad. "We voorzien ook een parkeerroute doorheen de stad. Op de invalswegen komen dynamische en slimme parkeergeleiding die de gebruikers vlot begeleiden naar een parking met vrije parkeerplaatsen. Bestuurders kunnen er ook snel en gemakkelijk betalen via sms of een parkeerapp", besluit Vandenbroecke.

Foto: Google Maps