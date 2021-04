Halle neemt extra maatregelen na drukte in Hallerbos

Het was afgelopen weekend bijzonder druk in het Hallerbos. Na crisisoverleg met onder meer de politie en het Agentschap Natuur en Bos neemt het stadsbestuur extra maatregelen. "Maar het bos afsluiten doen we niet", zegt burgemeester Marc Snoeck.

Heel wat toeristen kwamen het voorbije weekend een kijkje nemen in het Hallerbos, ook al is er dit jaar geen Hyacintenfestival en werden heel wat parkings in de buurt afgesloten. “Het was druk, maar niet té druk”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Maar op bepaalde de punten kruisen de mensen elkaar en dan heb je wel de indruk dat er te veel volk op bij elkaar is. Maar we hebben 45 kilometer wegenis. Dat is toch vrij groot."

Vandaag zat de stad Halle samen met het Agentschap natuur en bos, politie en de boswachters. om te kijken welke extra maatregelen ze kunnen nemen. Het bos afsluiten, lag alvast niet op tafel. “De politie patrouilleert sowieso, maar we hebben gevraagd om extra aandacht te vestigen op het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen. Er komt ook politie te paard, die door het bos zal rijden. Verder worden de parkeerverboden beter aangeduid en sluit een parking”, aldus Snoeck.

De Halse burgemeester hoopt dat er geen strengere maatregelen meer nodig zijn. Hij doet daarom een oproep naar wie in de regio woont.“Kom naar het bos, maar doe het dan in de week. Laat het weekend misschien over aan mensen die wat van verder komen”, aldus Snoeck.