Halle ontwaakt uit feestroes: “Een spetterende en veilige carnaval”

Dinsdagochtend is de stad Halle uit z’n feestroes ontwaakt. De organisatie en hulpdiensten blikken tevreden terug op drie dagen carnaval. “Alsof de weergoden meehuilden eindigde het feest met regendruppels. De ontruiming van de Grote Markt verliep dan ook uitermate vlot", klinkt het. In totaal lokte carnaval Halle dit jaar zo'n 200.000 feestvierders. Dat zijn er even veel als tijdens de recordeditie van vorig jaar.

Carnaval Halle is veilig en vlot verlopen. Dat is de eerste evaluatie van de hulpdiensten, de stad Halle en organisator Halattraction. “De laatste dolle nacht werden zo’n 28 mensen verzorgd in het veiligheidsdorp en 6 ritjes werden uitgevoerd richting het ziekenhuis van Halle. Daar werden de laatste nacht nog 18 personen opgenomen”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “De politie haalde zes mensen uit het feestgedruis. Het ging om kleinere vechtpartijen, vijf personen bestuurlijk werden aangehouden voor de verstoring van de openbare orde. Eén persoon kon niet meer op de benen staan en belandde op een politievoertuig. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.”

De politie controleerde drie dagen lang streng op druggebruik. “Er werden de laatste nacht zes minnelijke schikkingen uitgedeeld voor drugsbezit. Enkele jongeren die het kanaal opzochten voor een zwempartijtje konden worden overtuigd om elders afkoeling te zoeken”, aldus Adang. “Alsof de weergoden meehuilden na een vrij zachte en droge nacht, eindigde het feest met regendruppels. De ontruiming van het terrein verliep dan ook uitermate vlot.”

Over drie dagen werden zo'n 150 mensen verzorgd in het veiligheidsdorp, 64 in het ziekenhuis van Halle. In totaal werden 27 personen bestuurlijk aangehouden. De politie moest zoals vanouds vooral tussenbeide komen voor vechtpartijen, dronkenschap en druggebruik.

Foto: Facebook Politiezone Zennevallei