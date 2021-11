Halle opent eerste Zenneterras: "Je waant je hier in de Ardennen"

In Halle is vanochtend de eerste van drie Zenneterrassen geopend. Het terras aan de rivier langs de Leide geeft je de kans om aan de rivier te verpozen.

“De bouw van de terrassen maakt onderdeel uit van een brede toekomstvisie om de Zenne dichter te brengen bij de Hallenaar en bij alle waterliefhebbers”, legt schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke uit. “De Zenne is onlosmakelijk verbonden met Halle. Maar ze wordt bijna overal verscholen achter een hek of haag. Dat wilden we anders.”

Het terras aan de Leide brengt je tot vlak bij de rivier. Begin volgend jaar opent ook het Zenneterras in het Albertpark in het stadscentrum. In een latere fase komt er ook een terras aan de Eizingenmolen in Buizingen. “We hopen alvast dat deze prachtige Zenneterrassen de waardering van de Zenne als stadsrivier van Halle nog verder kunnen opkrikken zodat we ook alle nodige partners ervan kunnen overtuigen om de komende jaren mee werk te maken van nog betere waterkwaliteit van deze mooie rivier”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die vanochtend bij de opening was van het eerste Zenneterras.