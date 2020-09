Halle past mondmaskerplicht aan

Op volgende plaatsen is het dragen van een mondmasker verplicht: Ninoofsesteenweg (vanaf het kruispunt met de Auguste Demaeghtlaan), Beestenmarkt, Maandagmarkt, Basiliekstraat, Grote Markt, Melkstraat, Volpestraat en Stationsplein. Een mondmasker is hier verplicht van maandag tot en met zaterdag, van 8 u tot 18 u.

Verder is een mondmasker verplicht op locaties waar veel mensen samenkomen: openbaar vervoer, bushaltes, treinperrons, in het secundair onderwijs, in alle winkels, in de bioscopen, op markten, in horecazaken wanneer je je verplaatst...Ook in alle openbare gebouwen geldt de mondmaskerplicht.

Halle laat weten dat het meer dan ooit een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. "Wordt het ergens druk? Draag dan zonder aarzelen een mondmasker. Maar wandel je in een rustige straat waar je voldoende afstand kan houden, is dit niet meteen nodig."