Halle plant 90 miljoen euro investeringen

Het stadsbestuur de belasting verlaagt ook op de onroerende voorheffing met 50 opcentiemen. In de meerjarenplanning is 12,2 miljoen euro voorzien voor straten, voet- en fietspaden en rioleringen. 1,8 miljoen euro gaat naar meer groen, een centrum- en leegstandsmanager moet dat het handelscentrum laten floreren en hiervoor een budget krijgt van 150.000 euro per jaar. Daarnaast worden drie nieuwe Zenneterassen aangelegd.

Verder komen er ook 40 nieuwe assistentiewoningen voor ouderen, extra plaatsen voor kinderopvang en wordt geïnvesteerd in 14 speeltuinen. Daarnaast wordt ook heel wat geïnvesteerd in de renovatie of verbouwingen van Halse stadsgebouwen. Halle wil ook meer werk maken van participatie. Er komt een burgerbegroting van 200.000 euro, geld waarover de Hallenaren mogen beslissen.

"We starten met een inwonerspanel waarin zo'n 420 Hallenaren hun mening zullen mogen geven over belangrijke vraagstukken over onze stad. We voorzien ook een budget om ieder jaar twee waardevolle participatietrajecten te kunnen realiseren die zich in alle beleidsdomeinen kunnen situeren", aldus schepen Dieuwertje Poté (CD&V), bevoegd voor participatie.

De meerderheid spreekt van een ambitieus meerjarenplan, maar stuit op kritiek van oppositiepartij N-VA. "Het plan stippelt niet de weg uit waar Halle heen moet. In de meerjarenplanning staat niets over het inperken van de bouwexplosie en ontbreek een concreet parkeer- en veiligheidsbeleid. Als toemaatje wil men ook nog een lage emissiezone invoegen voor vrachtwagens in het centrum: een zoveelste pesterij voor de reeds geplaagde handelaars in het centrum", aldus N-VA.