Halle roept voor vrede, solidariteit en staat op tegen racisme

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Aan de vooravond van die dag werd in Halle actie gevoerd tegen racisme en voor vrede en solidariteit. Halle sloot daarmee aan bij veertien andere Belgische steden waar Platform 21/3 zich uitspreekt tegen toenemende discriminatie en racisme ook nu in tijden van oorlog.

Niet alleen in Halle maar in de hele wereld werd gemanifesteerd naar aanleiding van 21 maart. In België zullen manifestaties plaatsvinden in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Kortrijk, Brugge, Ieper, Oostende, ,Genk, Halle, Luik, Charleroi, Bergen, Bertrix en Bomal. “Net zoals oorlogen, verwoest racisme levens en verdeelt ons onderling. Daarom is het belangrijk om in alle tijden onze stem te laten horen wanneer mensenrechten geschonden worden. Solidariteit is ons krachtigste wapen”, aldus Miguel Estada van Platform 21/03.

Overal in de wereld tonen mensen hun solidariteit met de slachtoffers en eisen ze een onmiddellijke stopzetting van deze gruwel. In Halle werd een grote stiltecirkel gevormd. Met de mensenketting wilde Platform 21/3 een tijdelijke gemeenschap van solidariteit en vrede vormen en Halle, Vlaanderen, België en de wereld onze verontwaardiging tegenover de oorlog tonen.