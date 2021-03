Halle stelt managers aan om de leegstand aan te pakken

Halle kent een leegstand van 15%. Dat heeft een negatieve invloed op de sfeer en trekt ook geen nieuwe handelaars aan. Om de stad en het handelsleven opnieuw bruisend te maken, stelt de stad nu 2 specialisten aan.

De centrummanager is Erik Baptist, die al snel een aantal projecten wil opstarten.“Verkenning is wat ik tot nu toe gedaan heb. Nu gaan we in samenwerking met de stad en de handelaars werk maken van verandering. Er zijn al een paar ideeën, die zijn we nu aan het uitwerken. Ik denk dat we daar tussen dit en anderhalve maand concreet kunnen over zijn.”

Er zijn een aantal belangrijke criteria opdat die plannen zouden slagen.

“Ten eerste is er de zichtbaarheid. Mensen moeten zien dat er dingen veranderen. Communicatie wordt heel belangrijk en vooral zien dat iedereen in dezelfde richting denkt wat betreft identiteit en uitstraling.”

Toch ziet de centrummanager al heel wat troeven voor Halle

“Het is een kleine winkelstad, maar die toch een grote draagkracht heeft. Er wonen meer dan 40.000 mensen. Je hebt heel veel mogelijkheden, er is groen aanwezig, een winkelcentrum, verschillende functies errond, mobiliteit die aangepakt wordt. Hier zit toekomstmuziek in", aldus nog Baptist.