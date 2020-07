Halle verplicht mondmaskers op markten

Na Vilvoorde en Steenokkerzeel verplicht ook Halle een mondmasker op alle markten. "Door het dragen ervan te verplichten willen we een verdere verspreiding van het virus voorkomen. En we vinden het ook belangrijk dat marktkramers en bezoekers zich veilig voelen", zegt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté.

De mondmaskerplicht in Halle gaat vanaf vandaag in. "Ze voorspellen immers mooi weer en dan is het doorgaans druk op de markt. Ook zondag zal het wellicht druk worden nu de rommelmarkt voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw georganiseerd wordt. Daarom willen we een mondmasker verplichten, zeker omdat je op markten een mix van leeftijden hebt", zegt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V).

Tal van steden en gemeenten nemen de maatregel ook om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zeker nu het aantal besmettingen opnieuw stijgt. "Voor onze stad hebben we niet meteen precieze cijfers. Maar we nemen liever het zekere voor het onzekere. Want als iedereen zich aan de veiligheidsregels houdt en ook een mondmasker draagt, zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder verspreidt. We vinden het tot slot belangrijk dat iedereen zich ook veilig voelt", aldus Poté.