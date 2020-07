Halle verstrengt bezoekregeling woonzorgcentrum en assistentiewoningen

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt de stad Halle vanaf vandaag maatregelen om de bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis en assistentiewoningen Ten Hove en Van Koekenbeek maximaal te beschermen. Onder meer de bezoekregeling wordt verstrengd. "Preventie is het enige wapen dat we momenteel hebben om onze meest kwetsbare bewoners te beschermen."

Vanaf vandaag mogen maximaal drie personen één bewoner bezoeken. “Dit mogen elke week drie andere personen zijn. Alle bezoekers blijven steeds aan de bezoektafel in de cafetaria zitten”, zegt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V). “Bezoekers zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen. Dus ook tijdens het bezoek draagt de bezoeker een mondmasker. Een bezoeker mag maar één keer per week langskomen, steeds op afspraak en ook niet langer dan 30 minuten. Zo krijgt iedereen de kans om even langs te komen.”

Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch vastgelegd worden tussen 9u30 en 12u30. "Verder wordt het ook verplicht om een mondmasker te dragen in gemeenschappelijke ruimtes tijdens een bezoek aan de assistentiewoningen Ten Hove en Van Koekenbeek. Bezoekers houden ook steeds 1.5 meter afstand van andere bewoners van de assistentiewoningen”, gaat Poté verder.

Verder vraagt Halle bezoekers zich aan de basisregels te houden. Wie zich ziek voelt, blijft dus thuis. “De mogelijkheid om een videobabbeltje te doen via onze laptops blijft voor iedereen bestaan. Mocht je niet de tijd vinden of je voelt je niet helemaal lekker voor een fysiek bezoek, dan ben je ook online nog steeds welkom”, besluit Poté.

Foto: stad Halle